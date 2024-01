Napoli: deve scontare un anno di reclusione, 43enne arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi i Falchi della Squadra Mobile e gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno eseguito nei confronti di un 43enne napoletano un provvedimento per la carcerazione, emesso lo scorso 25 ottobre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli- Ufficio esecuzioni penali. L'uomo dovrà espiare la pena di un anno, 10 mesi e 21 giorni di reclusione per i reati di rapina e ricettazione, commessi a Napoli nel 2021. E' stato rintracciato presso un’abitazione in zona Borgo Sant’Antonio Abate.(Ren)