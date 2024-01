Ucraina: Patuanelli (M5s), Lega ha fatto giro della morte poi si è rimessa elmetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Lega non ha fatto una semplice giravolta, ma un vero e proprio giro della morte. Lo dichiara in una nota il capogruppo del Movimento 5 stelle in Senato, Stefano Patuanelli. “Prima ha presentato un odg che si dissociava dalla linea bellicista del governo e che per questo noi eravamo pronti a sostenere. Poi gli uomini di Salvini sono stati rimessi in riga da Meloni, Tajani e Crosetto e hanno cancellato tutto il condivisibile ragionamento sul fallimento della strategia militare dal loro ordine del giorno, rimettendosi per ora l'elmetto in testa. Per questo abbiamo scelto di non partecipare al voto su un odg sterilizzato da ogni valore politico", aggiunge. (Rin)