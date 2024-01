Libano: Tajani, forze Israele facciano massima attenzione a colpire solo Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa di Israele (Idf) devono prestare la massima attenzione durante gli scontri a fuoco con Hezbollah per non colpire i reparti italiani, né l’esercito libanese. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, durante la sua visita a Beirut, in Libano. “Queste raccomandazioni rappresentano un passo in avanti per la stabilità per creare un confine certo e ridare sicurezza alle popolazioni”, ha concluso Tajani. (Lib)