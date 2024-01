Napoli: altri due raid vandalici a bus dell'Anm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri due raid su due autobus di linea dell'Anm in via Marina. E' accaduto in serata. Gli episodi seguono quelli registrati stanotte ai danni di dieci autobus in diversi punti della città. "Un'azione vigliacca che reca un grave danno materiale ad Anm e che riduce il servizio per i cittadini, proprio nel momento di forte progressione del trasporto su superficie, con 300 bus in circolazione in questi giorni. Il Comune di Napoli supporterà le forze dell'ordine nello sforzo per individuare i colpevoli", è stato il commento dell'assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza sugli atti vandalici compiuti oggi contro i mezzi Anm. (Ren)