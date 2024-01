Campania: Gaeta (Demos), su animali serve raccordo istituzioni-associazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro con associazioni e volontari che si occupano di animali, in particolare di cani randagi per affrontare la tematica della microchippatura, contenuta nella legge regionale 3/2019. Lo ha tenuto nella giornata di oggi Roberta Gaeta, consigliera regionale di Demos-Europa Verde, nella sede del Consiglio regionale della Campania. E' il primo appuntamento da quando Gaeta è stata individuata dal presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, come referente per la tutela degli animali. “La legge - ha spiegato Gaeta - prevede delle indicazioni e delle norme precise per la microchippatura dei cani padronali, ma tante criticità sono emerse in relazione ai cani che si trovano per strada, sia per mancanza di informazioni, sia perché questa legge, che è del 2019, è stata applicata in certi termini solo dal 10 gennaio 2024. In queste prime due settimane si sono riscontrati tantissimi problemi: nel corso dell’incontro abbiamo condiviso un vademecum che potesse rendere semplici e accessibili a tutti le norme vigenti”. (segue) (Ren)