Campania: Gaeta (Demos), su animali serve raccordo istituzioni-associazioni (2)

- Nel documento, tra le altre cose, si ricorda che la modalità operativa in vigore dal 10 gennaio stabilisce che i cani randagi possono essere condotti presso i servizi veterinari delle Asl competenti solo da associazioni iscritte all'albo regionale, che collaborano con le Asl o delegate dai Comuni e che risultano inserite nella Banca dati unitaria. In tal caso il cane viene registrato a nome del sindaco del Comune in cui è stato ritrovato e ci può essere l'affido temporaneo al volontario dell'associazione. Il vademecum riporta anche il numero verde regionale per il soccorso degli animali senza padrone: 800.178.400. “La riunione - ha aggiunto Gaeta - è stata anche l’occasione per raccogliere le criticità evidenziate dalle associazioni e dai volontari che operano nel settore e che spesso non dialogano con le istituzioni. In un momento molto delicato, in cui questi temi sono all’attenzione di chi ha a cuore il benessere degli animali, è molto utile che ci sia un tramite tra il livello istituzionale, che io rappresento, e il mondo degli uffici, dei servizi sanitari-veterinari, dell’associazionismo e con il garante degli animali che è stato recentemente eletto”. (Ren)