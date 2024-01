Ue: Gentiloni, transizione verde deve essere giusta ma è imperativo geopolitico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Realizzare la transizione verde è una necessità ambientale, un'opportunità economica e un imperativo geopolitico. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel suo intervento al vertice europeo sugli investimenti sostenibili 2024, che si è tenuto a Bruxelles. La transizione verde "richiede, come abbiamo visto, investimenti su una scala senza precedenti. Ma richiede anche un'ampia accettabilità sociale", ha aggiunto Gentiloni. "Dobbiamo essere consapevoli dei possibili effetti distributivi delle nostre politiche. E dobbiamo garantire che la transizione sia davvero giusta, che gli sforzi siano condivisi in modo equo e che i lavoratori abbiano le competenze necessarie. Il nostro successo o fallimento su questo fronte non è solo una questione morale, ma anche una conditio sine qua non per il successo della transizione stessa. Anche le imminenti elezioni ci ricordano questo fatto", ha detto Gentiloni. "Il Green deal europeo è una delle principali eredità di questa Commissione. Spetterà alla prossima portarlo avanti, e mantenere la rotta del Green deal è la cosa giusta da fare, a patto di bilanciare l'ambizione a lungo termine con il pragmatismo e il buon senso. Se lo faremo, sono convinto che l'Europa potrà mantenere la sua leadership globale nel guidare la transizione verde", ha concluso il commissario. (Beb)