Napoli: alla Mostra d'Oltremare la 27esima edizione della Borsa mediterranea del turismo

- Le nuove frontiere del turismo emergente, inclusivo e sostenibile, saranno al centro della ventisettesima edizione di Bmt, la più importante fiera B2B del Mediterraneo, evento strategico per gli operatori del settore e non solo. L'appuntamento, organizzato da Progecta, azienda leader nell'organizzazione di fiere professionali, torna alla Mostra d'Oltremare di Napoli il 14, 15 e 16 marzo, con numeri in costante crescita. "È tempo di riflettere sul futuro – ha sottolineato Angioletto De Negri, patron di Progecta -, su come gli incerti scenari attuali, penso all'emergenza Covid prima e, poi, alle guerre in corso in questo momento nel mondo, abbiano stravolto tutto, incluse le mappe del turismo. Avvertiamo l'esigenza di promuovere un nuovo modo di operare, attento alle tante opportunità offerte dalla rete. È tempo di evolversi, adeguando le offerte delle agenzie di viaggio a richieste tutte nuove, a un consumatore finale sempre più alla ricerca di una più alta qualità dei servizi, di una qualificata assistenza operativa, con una garanzia del prodotto che deve essere indiscutibile. Di tutto questo, e di tanto altro, discuteremo a BMT, che si conferma e si rilancia come la fiera di riferimento per il comparto al Centro Sud e in tutto il Mediterraneo". (segue) (Ren)