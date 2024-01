Napoli: alla Mostra d'Oltremare la 27esima edizione della Borsa mediterranea del turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i tre giorni di manifestazione, in sei padiglioni della Mostra d'Oltremare, saranno ospitati 400 espositori e 140 buyers nazionali e internazionali, con seimila agenzie di viaggio accreditate, 220 media, 18 tra eventi tra convegni, presentazioni e corsi di formazione, e quattro workshop b2b tematici. In particolare, il workshop Incoming ospiterà i migliori buyers internazionali, selezionati dall'Enit, Agenzia Nazionale del Turismo, che saranno presenti ai propri tavoli di lavoro per ricevere in visita i seller dell'offerta Italiana. "Terme, Benessere & Vacanza Attiva" sarà incentrato sul turismo del benessere, mentre "Incentive&Congressi", con l'offerta Meeting, Incentive, Congressi, ed Eventi, ospiterà Meeting Planner e Pco delle principali aziende Italiane. Infine, il workshop "Turismo Sociale" avrà come protagonisti Cral nazionali e buyers del turismo di gruppo interessati all'offerta ricettiva italiana: un'occasione unica per diversificare il proprio business con operazioni di gruppo e di destagionalizzazione. Il racconto dell'Italia, con le sue offerte turistiche variegate, attraverserà l'intero Stivale con la presentazione dei servizi unici delle Regioni Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Trentino, Basilicata, Calabria, Valle d'Aosta, Lazio e Abruzzo, oltre alla presenza dell'Agenzia Nazionale del Turismo, Enit. Forte la presenza istituzionale tra i padiglioni della Borsa Mediterranea del Turismo anche grazie alla Regione Sardegna, che conferma uno stand di 300 metri quadrati e partecipa con gli operatori e le strutture ricettive del territorio. Sarà la Croazia il paese ospite d'onore della ventisettesima edizione di Bmt. (segue) (Ren)