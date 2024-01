Napoli: alla Mostra d'Oltremare la 27esima edizione della Borsa mediterranea del turismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presente con uno stand di 110 metri quadrati, si promuoverà istituzionalmente, con la visita del ministro del Turismo Nikolina Brnjac, e commercialmente, con la partecipazione di diversi operatori turistici. Tra le novità del 2024 un accordo strategico tra la Borsa Mediterranea del Turismo e la Fagri, Filiera Agricola Italiana, presieduta da Gianfranco Grieci: nel padiglione Mediterraneo Wine e Food and Travel, dedicato al turismo legato ai prodotti della terra, sarà possibile incontrare oltre 100 aziende provenienti da tutta Italia. Rinnovato e ampliato il Villaggio Astoi, con 20 stand rivolti ai principali tour operator italiani. Raddoppia gli spazi espositivi "Agenzia per Amica", network privato nato nel Sud Italia e ora diffuso in tutto il paese, e si conferma la partnership con Unicredit, organizzatore di un meeting di presentazione dei principali Its in ambito turistico del Centro Sud Italia. (Ren)