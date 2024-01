Lombardia: Fontana, su autonomia sindaco Sala non cada nell’inganno pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il sindaco di Milano non si sottrae al gioco allarmistico dei commenti ispirati dal Pd contro la legge sulle procedure dell’autonomia differenziata. Ricordo a lui, come ai suoi colleghi del Pd della Schlein, che i milanesi e i lombardi si sono espressi con un referendum e che stiamo parlando dell’attuazione della Costituzione. La Costituzione della nostra Repubblica”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui social, replica al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul tema dell’autonomia. “Quando vorrà discutere della realtà, analizzando le materie conferibili e le funzioni che le compongono - aggiunge Fontana - sono a disposizione perché questo lavoro la Regione lo ha fatto da tempo in raccordo con i ministeri ed è pronta. Se vorrà parlare della progressività del trasferimento e della maggiore autonomia che in questo nuovo quadro - seppur non previsto dalla Costituzione - anche i comuni e la città metropolitana Lombardi potranno ottenere, ci sono”. “Potrò anche farlo ricredere - conclude il governatore - sulla nostalgia del sistema sanitario nazionale basato sulle mutue e sui passi avanti che con la Regione si sono compiuti in questi anni nella assistenza ai cittadini lombardi”. (Com)