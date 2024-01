Venezia: Ferrante, ok a emendamento su controllo velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la commissione Trasporti della Camera dei deputati ha approvato un importante emendamento, presentato anche da Forza Italia, al disegno di legge in materia di sicurezza stradale, riguardante le procedure e le strumentazioni per la verifica del rispetto dei limiti di velocità di navigazione all'interno della laguna di Venezia, “per il quale - come sottosegretario al Mit - mi sono fortemente impegnato, a seguito di una attenta campagna di ascolto di amministratori e operatori locali che, come me, hanno a cuore il tema della sicurezza”. Così in una nota Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e sottosegretario al Mit. “In particolare, l'emendamento tiene conto dell'unicità dell'ambiente lagunare, introducendo forme di tutela speciali per l'aumento della sicurezza della navigazione e il contrasto all'ingenerarsi di fenomeni di erosione sottomarina delle pareti dei canali connessi all'eccessivo moto ondoso. Il testo approvato, inoltre, sopperendo ad un vuoto ad oggi di fatto registrato, punta a introdurre un quadro normativo certo, individuando le apparecchiature utilizzabili per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità nella navigazione, le procedure per la contestazione delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni", aggiunge. (segue) (Rin)