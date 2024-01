Aborto: M5s, convegno Lega retrogrado, difenderemo diritti donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo decisamente indignati per l'evento realizzato dalla Lega alla Camera dei deputati nel quale è stato messo in discussione il diritto all'aborto e sono state pronunciate frasi gravissime e inaccettabili. Lo scrivono in una nota i parlamentari del Movimento 5 stelle delle commissioni Affari sociali di Camera e Senato. “A poco servono le retromarce di chi ha organizzato e promosso questo retrogrado convegno: esprimiamo forte condanna e crediamo che i vertici della Lega e dell'intera maggioranza debbano fare chiarezza e fugare ogni dubbio sulla loro posizione in merito. Ci troviamo di fronte a un vero e proprio attacco ai diritti e all'autodeterminazione delle donne, che in Italia sono peraltro già pesantemente a rischio. Non lasceremo che la Legge 194 venga ulteriormente messa in discussione e difenderemo i diritti delle donne da chi vorrebbe far compiere al nostro Paese un salto indietro di alcuni decenni", aggiungono. (Rin)