Ucraina: Perego, Italia deve continuare a sostenerla

- Ho visto con i miei occhi alle porte di Kiev la morte e la devastazione, che continueranno se non continuiamo a sostenere quel popolo come fatto fino a oggi, è stata una scelta responsabile e giusta e non in contraddizione con il ricercare una soluzione diplomatica a difesa dell'Ucraina vittima di una guerra illogica. “Concludo anche confermando l'importanza nell'investire nella Difesa per investire in deterrenza e tutela dei paesi dell'Alleanza e difendere i valori fondamentali di democrazia e libertà”. Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, nel corso della discussione in Senato sulla conversione in legge del dl 200 del 21 dicembre 2023 recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali in favore dell'Ucraina. “Oggi penso alle migliaia di ragazzi anglo americani che 80 anni fa persero la vita dopo essere sbarcati ad Anzio, un sacrificio che ha portato alla costituzione del diritto internazionale, delle Nazioni Unite e alla democrazia del nostro Paese", ha sottolineato Perego, che aggiunto: "Penso all'articolo 11 della nostra costituzione e all'articolo 52 che parla di dovere Sacro nel difendere la Patria, sacro è il valore della posta in gioco, a quanti si interrogano sul valore del materiale inviato al popolo ucraino devono capire la differenza che c'è nel salvare una vita, una casa o un ospedale in più". (Rin)