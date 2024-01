Lombardia: scontro mezzo pesante/auto tra Verano Sud e Carate Brianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Un grave incidente stradale è avvenuto tra Verano Sud e Carate Brianza. La dinamica riferita racconta di uno scontro tra un mezzo pesante e auto. Una donna di 41 anni, passeggera dell'auto, è rimasta gravemente ferita e trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, insieme al conducente dell'auto, ferito in maniera più lieve. Sulla vettura viaggiava anche una bambina di 7 anni, anche lei ferita leggermente. Non sono state invece necessarie cure per il conducente del camion, uomo di età non nota.(Com)