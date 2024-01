Medio Oriente: Iran, abbiamo detto a Usa che non vogliamo un conflitto su larga scala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità iraniane, attraverso “canali secondari”, hanno contattato le controparti di Washington, affermando di non volere un conflitto su larga scala in Medio Oriente. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Teheran, Hossein Amir-Abdollahian, durante una intervista con il quotidiano online “Al-Monitor”, nel quadro della sua visita a New York in occasione di una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dedicata alla situazione nella Striscia di Gaza. “Non vogliamo un allargamento del conflitto”, ha detto, mentre proseguono gli attacchi delle milizie yemenite filoiraniane Houthi contro le navi commerciali nel Mar Rosso. (Was)