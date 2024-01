Gaza: venerdì la sentenza della Corte internazionale su presunti crimini Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte internazionale di giustizia (Cig) dell’Aia emetterà venerdì 26 gennaio la sentenza sulla richiesta di misure provvisorie per il conflitto in corso nella Striscia di Gaza presentata dal Sudafrica. Lo ha reso noto un comunicato della Corte, precisando che la sentenza sarà emessa alle 13. La sentenza fa riferimento alla causa intentata lo scorso 29 dicembre dal Sudafrica sulla presunta violazione da parte di Israele della convenzione sul genocidio. In seguito all’attacco del movimento islamista palestinese Hamas del 7 ottobre 2023, Israele ha avviato un’operazione militare sulla Striscia di Gaza che ha ucciso oltre 25 mila persone. (Res)