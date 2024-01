© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera, da parte dell’Aula del Senato, con 113 sì, 18 no e nessun astenuto, al decreto per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina. Il provvedimento passa, ora, all’esame della Camera. Il testo deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 19 febbraio. (Rin)