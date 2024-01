© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha ragione Elly Schlein. “Il governo non fa niente per la sanità”. Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati. “Non toglie il tetto alle assunzioni - messo da un governo in cui Meloni era ministro - non sostiene la medicina territoriale. Fa crescere invece il ricorso alla sanità privata. Così calpesta un diritto costituzionale”, aggiunge. (Rin)