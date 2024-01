Lavoro: Bonetti (Azione-Per), su occupazione femminile governo dia continuità a misure esecutivo Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il crollo dell'occupazione femminile durante il Covid, da dicembre 2021 il nostro Paese ha recuperato fino a superare il nostro record storico e da allora il tasso di occupazione delle donne ha continuato a crescere in modo costante e continuativo. Questo anche grazie alle misure che nel governo Draghi avevamo messo in campo e che fino ad ora il governo Meloni ha continuato a sostenere. L'effetto positivo della continua crescita lo conferma". Lo ha detto la vicecapogruppo di Azione-Per-Renew Europe alla Camera, Elena Bonetti, in collegamento con Sky Economia. "Le misure che abbiamo messo in campo sono state, per esempio, la decontribuzione per l'assunzione delle donne e dei giovani, l'istituzione di politiche familiari a sostegno della maternità, dall'assegno unico universale, aumentato quando le donne lavorano, a maggiori strumenti di congedo parentale", ha ricordato la parlamentare. "Una misura particolarmente efficace - ha aggiunto Bonetti - è stata la certificazione per la parità di genere nelle imprese, grazie alla quale è diventato conveniente per le imprese mettere in campo politiche di assunzione delle donne". (Rin)