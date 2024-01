Ucraina: Borghi (Iv), odg Lega ritirato è messaggio a Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordine del giorno "firmato da un partito di governo, la Lega, sembrava scritto in cirillico. La premessa era l'interruzione dell'invio delle armi all'Ucraina. Poi l'ordine del giorno è stato ritirato, e qualcuno dovrebbe spiegare cosa è accaduto. L'obiettivo del senatore Romeo e di Salvini, vicepremier del Paese che presiede il G7, era di mandare un messaggio molto preciso al primo ministro: 'Giorgia attenta'. Perché qualcuno ha qualche nostalgia della stagione gialloverde, e non a caso quel testo avrebbe trovato la firma del Movimento cinque stelle. Noi diciamo no all'utilizzo improprio della politica estera per mandare messaggi incrociati, di un tema delicatissimo per risolvere i problemi interni di una maggioranza che da questo punto di vista non esiste più". Lo dice il senatore Enrico Borghi, presidente del gruppo Italia viva a palazzo Madama, in dichiarazione di voto agli ordini del giorno al decreto Ucraina. (Rin)