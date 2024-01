Sanità: Baldini (Enpapi), governo intervenga su carenza infermieri e criticità assistenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La carenza di infermieri nel nostro Paese "è un'emergenza che occorre affrontare con serietà, rapidità e una progettualità in grado di ricostruire una rete assistenziale efficace ed efficiente su tutto il territorio nazionale". Lo afferma Luigi Baldini, presidente di Enpapi, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica, al quale sono obbligatoriamente iscritti gli infermieri liberi professionisti, commentando i risultati del 19mo Rapporto di Crea Sanità, Centro di ricerca riconosciuto da Eurostat, Istat e ministero della Salute. "Dal governo ci attendiamo – aggiunge – interventi concreti per migliorare l'organizzazione dei servizi offerti ai cittadini e iniziative per valorizzare al meglio questa professione, rendendola più attrattiva. Preoccupano, infatti, i dati del 19mo Rapporto di Crea Sanità, che indicano come tra il 2003 e il 2021 il numero di infermieri per 1.000 abitanti over 75 sia passato da 61,0 a 52,3, con un gap di 60.950 unità e una situazione in pericoloso peggioramento, così come deve allarmare il fatto che ai test di ingresso per la laurea in infermieristica hanno preso parte 22.957 candidati per 20.059 posti, con un rapporto domande/posti pari a 1,1".