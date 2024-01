Sanità: Baldini (Enpapi), governo intervenga su carenza infermieri e criticità assistenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Baldini, permangono, inoltre, "forti differenze nell'assistenza infermieristica a livello regionale, con le Regioni centrali e meridionali più penalizzate. Queste differenze territoriali non si possono più tollerare e giustificare ed è inutile stanziare risorse se poi non si mettono in campo strumenti e opportunità per garantire il diritto alla salute delle persone". In questa prospettiva, aggiunge il presidente di Enpapi, "ripensare nel circuito dei Lea il lavoro che gli infermieri liberi professionisti svolgono sul territorio offrirebbe ai pazienti la possibilità di avvalersi di una rete assistenziale organizzata, dinamica e di qualità perché svolta da personale competente e abilitato. Le prestazioni infermieristiche in convenzione con il Ssn si affiancherebbero ai tradizionali canali di assistenza domiciliare integrata, i quali non sempre supportano le richieste della totalità dei malati, con la conseguenza di incrementare il sommerso delle prestazioni in nero, che il Censis ha quantificato in circa 800 milioni di euro all'anno", conclude. (Com)