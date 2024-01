Medio Oriente: Schlein, serve subito un cessate il fuoco umanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 ottobre "abbiamo visto una violenza efferata ed una strage fatta da una organizzazione terroristica, che abbiamo condannato con la più ferma nettezza. Occorre riuscire a riprendere il processo di pace in Medio Oriente che è ancora per noi la strada necessaria dei due popoli, due Stati. Serve subito un cessate il fuoco umanitario". Lo ha detto la deputata e segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in occasione della presentazione, presso la sala della Regina di Montecitorio, del libro di Emanuele Fiano "Sempre con me - Le lezioni della Shoah". (Rin)