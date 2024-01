Roma: Tagliavanti (Cciaa), Pnrr occasione per cambiare Paese, volume Giovannini lo racconta bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Quello di stasera "è uno dei tanti incontri utili a raccontare storie che riguardano i momenti di attualità del nostro Paese. Ci fa piacere che Enrico Giovannini, uomo di grandi competenze tecniche ma anche animato da una grande passione civile, abbia scelto di presentare qui il suo libro. L'esperienza che racconta il ministro ha all'interno la parola Pnrr che tutti noi consideriamo una grande occasione per l'Italia non soltanto per le risorse quanto per poter cambiare il Paese". Lo ha detto il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, in occasione della presentazione del volume di Enrico Giovannini dal titolo "I Ministri tecnici non esistono" nella sede della Camera di Commercio di Roma. "Giovannini è stato uno dei ministri del governo Draghi che ha messo a disposizione le sue competenze per il Paese e ci fa piacere stasera assistere alla presentazione di questo libro che ripercorre quei momenti", ha concluso. Per l'occasione al Tempio di Vibia Sabina e Adriano sono presenti oltre all'ex ministro, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la vicepresidente della commissione parlamentare di vigilanza Rai, Maria Elena Boschi di Italia viva, Gianni Letta, per l'Alto consiglio direttivo Spes Academy Carlo Azeglio Ciampi, il prefetto di Roma Lamberto Giannini, il direttore generale del Campidoglio Paolo Aielli e numerosi altri esponenti delle istituzioni nazionali e locali. (Rer)