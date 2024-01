Lombardia: in Regione la conferenza degli enti locali del Parco Agricolo Sud Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confronto, partecipazione e condivisione hanno caratterizzato la conferenza degli enti locali del Parco Agricolo Sud Milano che si è svolta a Palazzo Pirelli. Presente, tra gli altri, l'assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia Gianluca Comazzi. Alla riunione anche numerosi sindaci e delegati. "È stato un momento di grande partecipazione e condivisione - ha affermato l'assessore - che segna l'inizio di un nuovo percorso. È molto importante quello che succederà da qui in avanti, siamo aperti a proposte, suggerimenti e indicazioni da parte dei sindaci e degli Enti locali. Saremo felici di ascoltare e aiutare". "I parchi devono infatti essere - ha continuato Comazzi - un'opportunità di sviluppo per gli Enti e il territorio, non un vincolo che rischia di creare immobilismo. Il nostro obiettivo principale è snellire, semplificare, così da dare risposte concrete". Il passo successivo sarà l'elaborazione di una proposta di statuto, che dovrà essere realizzata entro 60 giorni dalla data di convocazione, il prossimo 24 marzo 2024. In seguito, l'atto sarà adottato nei trenta giorni successivi e trasmesso a Regione Lombardia per la successiva approvazione, entro il 24 maggio. Successivamente sarà istituito l'ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano. Entro il 24 giugno sarà poi convocata la comunità del parco per l'elezione del presidente e degli 11 componenti elettivi del consiglio di gestione. Tra loro ci saranno il presidente e due membri eletti dalla comunità; tre membri nominati dalla Giunta regionale e uno nominato dalla Città metropolitana di Milano. Un componente sarà scelto dal Comune di Milano e altri due dalle organizzazioni professionali agricole. Uno, infine, sarà designato dalle associazioni di protezione ambientale (Com)