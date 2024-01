Libano-Israele: Tajani, sosteniamo governo di Beirut per evitare allargamento conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha sottolineato oggi che l'Italia sostiene "con forza ogni azione del governo libanese per evitare l’allargamento del conflitto attualmente in corso a Gaza" al Libano. Le dichiarazioni del ministro arrivano dopo la fine del suo incontro con il primo ministro libanese uscente, Najib Miqati. "In particolare ho confermato al primo ministro Miqati l'impegno del governo italiano per ogni possibile negoziato per l’attuazione della risoluzione (del Consiglio di sicurezza) Onu 1701 che prevede l’assenza di uomini armati e materiali bellici, a esclusione dell’esercito libanese, tra il confine Libano-Israele e la linea del fiume Litani”, ha detto Tajani, aggiungendo che confronterà le idee e le richieste del governo di Beirut con la dirigenza israeliana nei suoi incontri domani a Tel Aviv e Gerusalemme. “E’ importante mantenere una distanza di sicurezza fra l’esercito di Israele e le formazioni militari di Hezbollah (il movimento sciita libanese filo-iraniano). Il negoziato deve procedere nonostante questa fase di guerra a Gaza, vogliamo dare un messaggio a tutte le parti coinvolte in questo scenario: non c’è alternativa a un percorso di pace da avviare immediatamente”. Tajani in serata si sposterà in Israele per proseguire la sua missione in Medio Oriente. (Lib)