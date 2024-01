Trasporti: per sciopero chiude M1 e alcune stazioni di M2 e M5, aperte M3 e M4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atm segnala che, a causa dello sciopero indetto da alcune sigle sindacali, che riprende dalle 18 a fine servizio: Chiude tutta la linea M1; Chiudono le tratte Gobba-Cologno, Gobba-Gessate della M2 Resta in servizio la tratta Assago/Abbiategrasso-Gobba; La M5 chiude tra San Siro Stadio e Tre Torri, resta in servizio tra Bignami e Tre Torri. I treni ancora in viaggio arrivano a destinazione. Tutte le stazioni delle linee M3 e M4 sono aperte in normale servizio. Per quanto riguarda gli ATM Point sono chiusi gli sportelli di Cadorna, Centrale e Garibaldi. Restano aperti quelli di Duomo e Zara. Infine il traffico dell’ora di punta sta rallentando la circolazione di bus, tram e filobus. (Com)