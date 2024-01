Roma: Gualtieri, libro Giovannini racconta Pnrr e spaccato storia del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- Il libro di Enrico Giovannini "mette a disposizione dell'opinione pubblica non soltanto quello che serve sapere sul Pnrr ma riporta anche uno spaccato della storia del Paese". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione della presentazione del volume di Enrico Giovannini dal titolo "I Ministri tecnici non esistono" nella sede della Camera di Commercio di Roma. "Giovannini ha raccontato il rapporto tra una necessaria innovazione del Paese, in un'ottica di sostenibilità, e la complessità e concretezza dei processi politici e amministrativi - ha aggiunto -. La buona politica deve collocarsi nel flusso delle attività che è utile fare per il Paese. Non si può cambiare il sistema delle infrastrutture in Italia in pochi mesi, ad esempio per la sola stazione di piazza Venezia della Metro C ci metteremo dieci anni. Si tratta quindi di decidere se si vuole o non si vuole incidere nel cambiamento del Paese. Giovannini ha incrementato le risorse destinate alle infrastrutture e queste avranno un ritorno ancora nei prossimi anni". (Rer)