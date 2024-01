Bce: Capone (Ugl), bene ipotesi tassi invariati, necessario però un taglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia del consiglio direttivo di politica monetaria della Banca centrale europea si prevede che la decisione finale sarà quella di lasciare i tassi d'interesse invariati. “Si tratta di una scelta che appare senz'altro positiva per le famiglie, i lavoratori e le imprese considerati i numerosi aumenti dei tassi degli scorsi mesi”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario enerale dell'Ugl, alla vigilia del consiglio direttivo di politica monetaria della Banca centrale europea. “La congiuntura economica attuale appare particolarmente complessa; pesano, in tal senso, le numerose tensioni a livello internazionale e l'Ugl auspica una politica monetaria meno restrittiva caratterizzata da futuri tagli ai tassi d'interesse che consentirebbero di rafforzare i salari dei lavoratori e garantire un contestuale calo dei prezzi. Occorre, infine, in un momento di significativa crescita occupazionale, rafforzare l'attuale quadro regolatorio per combattere eventuali manovre speculative e tutelare i consumi delle famiglie", ha aggiunto. (Rin)