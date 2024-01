Ucraina-Germania: Zelensky ringrazia Scholz per l’assistenza militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il cancelliere federale tedesco Olaf Scholz per l'aumento dell'assistenza militare annuale a otto miliardi di euro nel 2024 e per la recente decisione di inviare all'Ucraina sei elicotteri Sea King Mk41. In una conversazione telefonica, le parti hanno discusso in dettaglio la cooperazione in tema di difesa, in particolare il rafforzamento dei sistemi di difesa antiaerea, e l'invio dell'artiglieria e veicoli corazzati. "Abbiamo prestato attenzione alle questioni relative all'inizio del processo negoziale per l'adesione dell'Ucraina all'Ue. Ho sottolineato l'importante ruolo della Germania in ciò e sottolineato la necessità di un ulteriore sostegno all'Ucraina", ha scritto il capo dello Stato ucraino su Telegram. I due leader hanno parlato anche dell'assistenza macrofinanziaria all'Ucraina da parte dell'Unione europea. "Separatamente abbiamo discusso la preparazione di un accordo tra l'Ucraina e la Germania sulle garanzie di sicurezza e le misure di dialogo politico bilaterale nel prossimo futuro", ha concluso il presidente. (Kiu)