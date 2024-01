Autonomia: Majorino (Pd) a Fontana, miglioramento sanità lombarda non credibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con "quale credibilità il presidente Fontana pensa di poter dire che con maggiore autonomia sarebbe in grado di migliorare la sanità lombarda?". Lo dichiara il capogruppo del PD in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino. "Abbiamo assistito tutti al disastro compiuto negli ultimi anni, che ha portato alla mortificazione di una sanità che era tra le migliori d'Europa e ha cancellato, nei fatti, il sistema universalistico, cioè la sanità per tutti - prosegue Majorino -. Non è una questione di ulteriore autonomia, è una questione di impostazione: a destra vogliono continuare a indirizzare il sistema verso alcuni interessi privati, alimentando il ricatto del o paghi o aspetti. Del resto, come ha ricordato anche la nostra segretaria nazionale Elly Schlein poche ore fa in Parlamento, la destra sta facendo cassa sul diritto alla salute, sulla pelle di chi ha bisogno di cure puntuali. E la Lombardia è un laboratorio micidiale di questa tendenza". (Com)