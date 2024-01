Libano: Tajani incontra ministro Difesa Sleem - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, incontra il ministro della Difesa uscente del Libano, Maurice Sleem, a Beirut. Presenti, tra gli altri, l’ambasciatrice d’Italia a Beirut, Nicoletta Bombardiere. Il titolare della Farnesina si trova in Libano nel quadro di una missione in Medio Oriente per cercare una de-escalation all’attuale crisi. (Res)