Ue: lanciata l'Alleanza europea dei porti per combattere droga e criminalità

- La Commissione europea e il Belgio, che detiene la presidenza semestrale del Consiglio europeo, hanno lanciato oggi ad Anversa l'Alleanza dei porti, un'iniziativa volta a combattere la criminalità organizzata, soprattutto nel campo del traffico della droga. Anversa rappresenta una delle principali porte di ingresso europee per gli stupefacenti provenienti soprattutto dall'America latina. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Euractiv", circa il 70 per cento dei sequestri di droga realizzati in Europa viene effettuata dalle dogane all'interno dei porti. Dal canto suo, la Commissione europea sul suo sito indica che solamente il Belgio nel 2023 ha sequestrato 121 tonnellate di cocaina nello scalo di Anversa, il 10 per cento in più rispetto all'anno precedente. Nel mirino di Bruxelles c'è anche il crescente traffico di droghe sintetiche verso i porti europei. L'obiettivo dell'iniziativa è dunque quello di creare un maggiore coordinamento tra le forze dell'ordine dei vari Paesi membri Ue, oltre che tra le società private che sono attive nella gestione degli scali portuali. Tra alcune infrastrutture esistono già dei partenariati, come ad esempio quello tra Rotterdam, Anversa e Amburgo, che non verrà sostituito dal progetto lanciato oggi. (segue) (Frp)