Ue: lanciata l'Alleanza europea dei porti per combattere droga e criminalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'evento di Anversa era presente anche la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson e il presidente del porto di Anversa, Jacques Hubert Veindermeiren, insieme ai rappresentanti di altri 16 scali europei e ai ministri dell'interno dei Paesi membri. "Non c'è mai stata così tanta cocaina nel mercato europeo come oggi", ha detto Johansson nel suo discorso introduttivo, spiegando che quella delle organizzazioni criminali è una delle "principali minacce" da affrontare visto che il 50 per cento degli omicidi nell'Ue è "legata al traffico di droga". La commissaria ha citato il porto di Trieste, oltre a quelli di Barcellona, Amburgo e Rotterdam, tra i principali hub in cui bisogna affrontare il problema del narcotraffico. (segue) (Frp)