Ue: lanciata l'Alleanza europea dei porti per combattere droga e criminalità (3)

- "Possiamo avere successo solo rafforzando la nostra cooperazione a tutti i livelli: locale, nazionale ed europeo", ha detto a sua volta il commissario per gli Affari economici Paolo Gentiloni. Le dogane, le forze dell'ordine, le autorità portuali e le aziende che gestiscono gli scali "hanno tutte competenze, risorse e accesso ad informazioni diverse. Mettere insieme queste risorse e questi atti è fondamentale", ha spiegato Gentiloni. Il commissario ha poi sottolineato l'importanza di investire "congiuntamente nelle nuove tecnologie, nei nostri punti di ingresso e nei laboratori doganali". "Ecco perché la Commissione ha stanziato più di 200 milioni di euro per finanziare attrezzature all'avanguardia", ha aggiunto Gentiloni. Al lancio del progetto seguiranno degli incontri annuali a livello ministeriale per identificare gli obiettivi principali e le strategie da adottare per il loro conseguimento. (Frp)