Nato: nave Marceglia conclude partecipazione a operazione Brilliant Shield nel Mar Baltico

- E’ rientrata a La Spezia la fregata Antonio Marceglia, che ha concluso sei mesi di attività operativa nel Mar Baltico. Lo si legge in un comunicato della Marina militare. Durante la sua permanenza in area, la fregata è stata coinvolta nell'operazione Nato “Brilliant Shield”, con il compito di contribuire al rafforzamento del fianco Est dell’Alleanza e potenziare il dispositivo navale Nato già operante, denominato Standing Nato Maritime Group (Snmg 1), con compiti di sorveglianza marittima e difesa aerea. Grazie alla certificazione ottenuta dal comando aereo della Nato – Nato Aircom, la nave Marceglia è stata anche integrata nel sistema di difesa aerea e missilistica dell’Alleanza Atlantica. Durante i 194 giorni di attività, la nave ha esercitato la cosiddetta Naval Diplomacy, visitando i porti di otto nazioni costiere e promuovendo, in concorso con le sedi diplomatiche nazionali, il comparto Difesa e il Sistema Paese. La fregata Antonio Marceglia è stata sostituita nel Mar Baltico dalla nave pari classe Luigi Rizzo. (Res)