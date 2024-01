Speciale infrastrutture: Fvg, assessore Infrastrutture, incontro al ministero Cultura per snellire procedure piani regolatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, ha definito “molto positivo” l’incontro avuto al ministero dei Beni e delle attività culturali, presso la direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per fare il punto sul Piano paesaggistico del Friuli Venezia Giulia e per valutare un percorso che possa semplificare e rendere operativi i rilasci di autorizzazioni paesaggistiche e attività di adeguamento dei piani regolatori comunali. “Il Piano paesaggistico del Friuli Venezia Giulia - ha spiegato Amirante – è entrato in vigore oltre cinque anni fa, ma in questo periodo solo cinque Comuni sui 215 complessivi si sono conformati. Circa novanta sono in fase di procedura e di conseguenza il lavoro da fare è ancora molto proprio per le difficoltà procedurali. L'obiettivo - ha proseguito l’assessore - è di rendere più semplici le procedure autorizzative quando non ci sono delle modifiche urbanistiche, ma solamente un focus del piano regolatore comunale sul Piano paesaggistico, quindi sugli aspetti del paesaggio e non su altre questioni più propriamente legate alla pianificazione del territorio". (Frt)