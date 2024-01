Speciale infrastrutture: Banca Mps aderisce a nuova Garanzia Futuro di Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Monte dei Paschi di Siena rafforza la partnership con Sace e sottoscrive la nuova convenzione "Garanzia Futuro" per sostenere la crescita delle imprese italiane. "Garanzia Futuro" è uno strumento che nasce per favorire gli investimenti da parte delle aziende, sia in Italia che all'estero, nell'ambito della sostenibilità, innovazione tecnologica, digitalizzazione ed infrastrutture, incluse le iniziative collegate al Pnrr, dello sviluppo delle filiere strategiche e dell'imprenditoria femminile. Grazie a questa convenzione le imprese avranno l'occasione di dare un'ulteriore accelerazione alla crescita della loro produttività e al miglioramento della loro competitività, con una ricaduta positiva sullo sviluppo del sistema imprenditoriale del Paese. La convenzione prevede una garanzia con copertura pari al 70 per cento per finanziamenti a medio e lungo termine erogati da Banca Mps per importi in linea capitale compresi tra un minimo di 50 mila e un massimo di 50 milioni di euro e durata non superiore ai 20 anni. (Rin)