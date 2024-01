Speciale infrastrutture: Tiero (Fd'I), gettate basi per tavolo lavoro con mondo produttivo provincia Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono inoltre previsti nuovi investimenti attraverso le strategie territoriali, nell'ambito delle quali sono previste risorse per 11 milioni di euro destinate al Comune di Latina. Occorre quindi ricordare che sono stati assegnati alla Regione Lazio oltre 45 milioni per interventi infrastrutturali per le aree industriali. I fondi consentiranno la realizzazione di 39 interventi, di cui 10 nella provincia di Latina. Opere di urbanizzazione, viabilità, impianti di depurazione, videosorveglianza, capaci di innalzare la capacità competitiva e l'attrattività delle aree industriali e delle imprese. Ci sono 18,3 milioni di euro messi a disposizione per progetti inerenti il territorio pontino. Diventa inoltre essenziale ed improrogabile risolvere alcuni nodi che interessano il sistema delle infrastrutture concentrandosi su alcune priorità in grado di connettere le aree industriali del Lazio alle principali direttrici di traffico nazionale e internazionale. Appare strategico il compimento delle connessioni trasversali che il territorio attende da anni, quali: l'autostrada Roma-Latina, la nuova bretella Cisterna-Valmontone per la quale, proprio recentemente, sono stati avviati gli espropri; nonchè l'adeguamento della SS 156 dei Monti Lepini nei tratti Sezze - SS 7 Appia SS 148 Pontina. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i componenti della commissione che hanno preso parte all'audizione", dice Tiero. (Com)