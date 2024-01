Milano: inaugurata a Linate la mostra “Stelle senza un cielo - Bambini nella Shoah”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata oggi la mostra “Stelle senza un cielo - Bambini nella Shoah”, all’aeroporto di Linate. Si tratta di una mostra itinerante realizzata dall’Istituto Yad Vashem di Gerusalemme, in collaborazione con l’Associazione Figli della Shoah e curata da Meis/Fondazione Cdec per l’edizione della sezione italiana. Anche quest’anno, infatti, Sea ha voluto ospitare in aeroporto uno degli appuntamenti della settimana della Memoria di Milano. Ha preso parte all’inaugurazione l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi, secondo il quale si tratta di “un’esposizione che ha un ruolo culturale, sociale, etico importantissimo”, ha spiegato ai giornalisti. L’idea “che un aeroporto apra a una mostra così istruttiva – ha aggiunto l’assessore - convince moltissimo la città. “Ripercorrere i diritti negati all’infanzia nel dramma della deportazione, un eccidio che fa parte della memoria collettiva, nel dolore e nel ricordo di quello che è stato e non va mai dimenticato”, ha concluso. “Ogni anno rinnoviamo con piacere questa collaborazione avviata sette anni fa”, ha dichiarato la presidente Michaela Castelli, Presidente Sea Aeroporti. “Cerchiamo di fare in modo che i passeggeri possano respirare e vivere un momento di riflessione su un pezzo di storia italiana che non dobbiamo dimenticare” ha spiegato. (segue) (Rem)