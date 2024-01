Milano: inaugurata a Linate la mostra “Stelle senza un cielo - Bambini nella Shoah” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella che viene inaugurata oggi “è una mostra che parla di diritti negati dell'infanzia, diritti fondamentali che ogni bambino dovrebbe avere, nel passato come oggi”, ha spiegato ai giornalisti Daniela Dana Tedeschi, presidente Associazione Figli della Shoah. I diritti fondamentali “che vengono toccati sono quelli dell'identità, della famiglia, della casa, dell'istruzione – ha continuato. - Oggi è la giornata mondiale dell'istruzione e siamo proprio davanti a un pannello che racconta come l'istruzione fu negata durante la Shoah, ai bambini che furono colpiti dalla persecuzione, prima con le leggi razziali poi dopo proprio con la negazione del diritto stesso alla vita”. In questa mostra, 26 pannelli ripercorrono una selezione di testimonianze, disegni, poesie, lettere e giocattoli che offrono un toccante e coinvolgente spiraglio sulle esistenze dei bambini ebrei nei tragici anni della Shoah. Il progetto espositivo è diviso in otto capitoli tematici e propone alcuni argomenti simbolici del mondo infantile drammaticamente perseguitato in tutte le comunità ebraiche d’Europa. Durante la Shoah, il mondo ebraico subì brutali sconvolgimenti che causarono fratture sociali e familiari della più estrema gravità. In particolare, i bambini persero le abitudini quotidiane della loro infanzia e dovettero adattarsi molto velocemente ai crudeli e del tutto tragici avvenimenti, con il risultato che molti di loro si trasformarono di fatto in “bambini-adulti”. I fanciulli che vennero a forza separati dalle famiglie d’origine, per essere nascosti oppure deportati nei campi di sterminio, oltre a ciò, lottarono per sopravvivere senza i genitori. Furono un milione e mezzo le piccole vittime della Shoah, il 90 percento dell’infanzia ebraica europea. (Rem)