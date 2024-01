Roma: assessore Urbanistica, ripartiti lavori per nuova piazza Corviale, 3 mila mq di spazi verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ripartiti i lavori per la realizzazione della nuova piazza di Corviale: uno spazio di oltre 3000 metri quadri attrezzati con spazi verdi, area giochi, spazio per eventi e area cani in via Poggio Verde. E' quanto si legge in una nota dell'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia. "Il cantiere per la piazza, prevista nel Piano di recupero urbano di Corviale, si era fermato per permettere la realizzazione di un nuovo progetto che accogliesse le modifiche richieste dal Municipio Roma XI riguardanti la realizzazione di una recinzione perimetrale di sicurezza e di un chiosco bar quale presidio all'area - spiega -. La recinzione perimetrale sarà realizzata in legno e materiali ecocompatibili e dotata di due cancelli di ingresso mentre il chiosco, previsto anch'esso all'interno della recinzione, avrà una dimensione di 600x400 e costituirà un ulteriore punto di aggregazione oltre che di ristoro. Il nuovo progetto prevede, inoltre, la realizzazione di una passeggiata coperta che collegherà i due accessi alla piazza e un sistema di illuminazione. Prima della scorsa estate è stato depositato presso il Dipartimento Pau il progetto di variante dell'opera pubblica mentre a dicembre è stata stipulata la convenzione integrativa che prevede un investimento di circa 3 milioni di euro. Il termine dei lavori è previsto per luglio 2024". (segue) (Com)