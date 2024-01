Roma: assessore Urbanistica, ripartiti lavori per nuova piazza Corviale, 3 mila mq di spazi verdi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi - prosegue Veloccia -, insieme al presidente del Municipio Gianluca Lanzi, stiamo stati al cantiere per la realizzazione della nuova Piazza che vedrà la luce questa estate. Uno spazio pensato per essere un grande luogo di aggregazione dedicato a tutti gli abitanti del quartiere. Contemporaneamente i progetti previsti nel Piano urbano integrato finanziato con 50 milioni di euro di fondi del Pnrr stanno realmente entrando nel vivo: i cantieri per la realizzazione del Parco Est e Parco Ovest sono partiti a fine dello scorso anno mentre, nelle prossime settimane, partiranno quelli per la realizzazione dell'incubatore d'impresa Incipit, del Centro civico Nicoletta Campanella e della Piazzetta delle arti e dell'artigianato, insieme a quelli per la rifunzionalizzazione della Trancia H e per il completamento del Palazzetto dello sport in via Maroi e del Parco sportivo. Quella che stiamo portando avanti a Corviale - conclude - sarà una vera e propria rivoluzione per il rilancio culturale ed economico del quartiere e per il miglioramento della vita dei suoi 16 mila abitanti". (Com)