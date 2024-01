Ucraina: Scholz, l'Europa deve fare di più per aiutare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa “deve fare di più” per aiutare l’Ucraina a respingere l'invasione russa. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al settimanale “Die Zeit”. Il capo dell'esecutivo federale ha aggiunto di essere “piuttosto irritato” dalle critiche di quanti in Germania lo accusano di esitare nel sostegno militare all'ex repubblica sovietica. “Stiamo facendo più di tutti gli altri Stati dell'Ue, molto di più”, ha sottolineato Scholz. Il cancelliere ha poi esortato gli “amici in Europa” ad aumentare “in maniera massiccia” gli aiuti al Paese aggredito dalla Russia. Per Scholz, “non sarebbe una buona notizia se la Germania finisse per essere il più grande sostenitore dell'Ucraina, qualora gli Stati Uniti cessassero di fornirle appoggio”. La Germania è, infatti, “soltanto una media potenza, come disse Helmut Schmidt”, cancelliere dal 1974 al 1982. Il capo del governo federale ha, infine, sottolineato che la difesa dell'Ucraina “non deve fallire per mancanza di sistemi antiaerei, artiglieria, carri armati o di munizioni”. (Geb)