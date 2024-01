Reddito cittadinanza: Lupi, numeri ne dimostrano il fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi moderati "siamo sempre stati contrari al reddito di cittadinanza, e i numeri ci hanno dato ragione: a fronte di 34 miliardi spesi in 4 anni, la povertà non è stata sconfitta, al contrario di quanto annunciato da un balcone. I primi positivi risultati dell'abolizione del reddito di cittadinanza, sostituito dall'assegno di inclusione e dal sostegno a formazione e lavoro sono un inizio: per il primo sono state presentate 600 mila domande e i controlli, che saranno effettuati prima di dare oltre 600 euro al mese, partono venerdì; per il secondo, su 165 mila domande, ne sono state accolte 60 mila, per un rimborso di 350 euro oltre ai corsi di formazione e altri benefit. Ci hanno accusato di aver ridotto alla fame gli ultimi: i numeri dicono il contrario. Il vero sostegno e la vera dignità stanno nel lavoro, non nell'elemosina di un'assistenza. E' quello che questo governo e questa maggioranza stanno facendo". Lo ha detto il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, replicando alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il question time alla Camera. (Rin)