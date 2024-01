Sanità: Rocca, consegnati kit con giocattoli montessoriani in ogni Asl del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ogni Asl della Regione Lazio verranno consegnati dei kit con dei giocattoli montessoriani per 1.500 neonati del Lazio.Secondo Maria Montessori il gioco "è il lavoro del bambino", strumento essenziale per orientarsi nel mondo. "È un piccolo segnale che offriamo alle famiglie, un' attenzione e un impegno in favore della natalità". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Ringrazio il forum delle associazioni familiari e l'assessore Massimiliano Maselli per questa bella iniziativa e i direttori delle Aziende sanitarie intervenuti", conclude Rocca. (Rer)