Sardegna: a Sassari presto 9 nuovi docenti per la facoltà di Medicina

- Nove concorsi per assumere tre nuovi professori ordinari per Chirurgia pediatrica, Pediatria generale e Neurochirurgia, tre nuovi associati da destinare alle stesse specialità e altri tre associati per Oculistica, Gastroenterologia e Nefrologia. Li bandirà l'Università di Sassari dopo il via libera del Senato accademico. L'obiettivo è quello di rispondere alle emergenze dell'assistenza sanitaria e consentire l'apertura per la prima volta in Sardegna della scuola di specializzazione di Chirurgia pediatrica, la riattivazione di quelle di Pediatria, Neurochirurgia e Gastroenterologia. L'annuncio lo hanno dato il rettore Gavino Mariotti, la direttrice del Dipartimento di Medicina, Angela Spano, il direttore generale dell'Università, Antonio Spano, e l'assessore regionale della Sanità, Carlo Doria. L'arruolamento dei nuovi docenti, come ha confermato Mariotti, è previsto entro l'anno. La Regione Sardegna finanzierà sei dei nove concorsi (presto saranno pubblicato sulla gazzetta ufficiale) con 11 milioni e 250mila euro. L'operazione, come ha sottolineato l'assessore alla Sanità, Carlo Doria, è fondamentale perché “tra qualche anno non avremo più neurochirurghi e chirurghi pediatrici” e consentirà di incrementare il numero delle scuole di specializzazione. Con l'obiettivo di aumentare il numero di posti per gli studenti, già passato da 120 a 200. (Rsc)