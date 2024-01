Municipio Roma XV: presidente, attenzione su rischio idraulico Prima Porta resta alta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attenzione sul rischio idraulico del quartiere Prima Porta, a Roma, "deve restare alta ogni giorno". Lo dichiara il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati. In una nota, Torquati spiega: "Non smetterò mai di parlare di rischio idraulico e idrogeologico, tema prioritario per il Municipio Roma XV ma in generale per la politica, che oltre ad occuparsi della tutela dei territori con investimenti concreti sul risanamento idraulico, deve accelerare sulla manutenzione delle zone a maggior rischio del nostro Paese e a sostegno delle persone più vulnerabili. Per questo - aggiunge - accolgo positivamente la richiesta dei Capigruppo di maggioranza Marinali, Forti, Martorano e Rago, che ringrazio, di un Consiglio Straordinario sulla sicurezza idraulica e idrogeologica del quartiere di Prima Porta, il secondo dopo quello che come opposizione richiedemmo nel 2020. Quando nel 2014 a sei mesi dal nostro insediamento in sole ventiquattro ore su Prima Porta caddero oltre duecento millimetri di acqua provocando una terribile alluvione e innescando oltre trenta frane in tutto il Municipio, oltre a gestire l'emergenza, dopo un immobilismo durato vent'anni, sentimmo la responsabilità di avviare il lungo processo di risanamento idraulico della zona". (segue) (Com)