Municipio Roma XV: presidente, attenzione su rischio idraulico Prima Porta resta alta (2)

- "Un lavoro complesso - sottolinea il presidente del Municipio Roma XV - che dall'epoca non abbiamo più abbandonato, neanche in opposizione, e su cui tuttora siamo a lavoro quotidianamente. Un impegno che riguarda tutte le zone a maggior rischio del nostro territorio su cui con Roma Capitale sono stati avviati importanti interventi di mitigazione del rischio, su tutti il piano di risanamento idraulico di Via Procaccini e il cantiere per il Collettore Alto Farnesina, per cui non posso che ringraziare l'Assessora ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini, per la sensibilità dimostrata. La richiesta di Consiglio straordinario arriva proprio nel giorno in cui in Campidoglio con 'Roma, Città dell'Acqua – Tutela, Risorse, Futuro' si è svolto un importante appuntamento per il futuro di questa città e dei suoi territori, un confronto aperto sul tema dell'acqua intesa come preziosa risorsa ma anche legata a gravi fenomeni come siccità e alluvioni; segno che l'attenzione deve restare alta ogni giorno", conclude Torquati. (Com)